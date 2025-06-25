Devises / SCS
SCS: Steelcase Inc
16.89 USD 0.10 (0.59%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCS a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.85 et à un maximum de 17.02.
Suivez la dynamique Steelcase Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCS Nouvelles
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Steelcase stock hits 52-week high at 17.13 USD
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Le modèle de Juste Valeur d’InvestingPro capture un gain de 63% sur Steelcase
- InvestingPro’s Fair Value model captures 63% gain in Steelcase
- Trump Launches National Security Probe Into Furniture Imports—Home Furnishing Stocks Plunge After Hours - Arhaus (NASDAQ:ARHS), HNI (NYSE:HNI)
- HNI And Steelcase: Doubling Down On The Office (NYSE:HNI)
- HNI stock falls as Benchmark reiterates Buy rating amid Steelcase acquisition
- HNI Corporation And Steelcase Get Comfy Together (NYSE:HNI)
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Steelcase stock hits 52-week high at 14.76 USD
- Steelcase stock soars after HNI announces $2.2 billion acquisition
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- Steelcase shareholders approve incentive plan and board nominees at annual meeting
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Steelcase stock holds Buy rating at Benchmark after strong Q1 results
- Steelcase: Management Must Act More Decisively To Fix International Performance (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. (SCS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Steelcase Q1 2026 beats expectations, stock rises
- Steelcase Q1 FY2026 slides reveal $50M cost reduction plan amid workplace transformation
Range quotidien
16.85 17.02
Range Annuel
9.31 17.25
- Clôture Précédente
- 16.99
- Ouverture
- 16.99
- Bid
- 16.89
- Ask
- 17.19
- Plus Bas
- 16.85
- Plus Haut
- 17.02
- Volume
- 1.514 K
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 3.68%
- Changement à 6 Mois
- 53.27%
- Changement Annuel
- 25.86%
20 septembre, samedi