SCS: Steelcase Inc
16.88 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.73, а максимальная — 16.91.
Следите за динамикой Steelcase Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCS
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Steelcase stock hits 52-week high at 17.13 USD
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Модель справедливой стоимости InvestingPro зафиксировала рост Steelcase на 63%
- InvestingPro’s Fair Value model captures 63% gain in Steelcase
- Trump Launches National Security Probe Into Furniture Imports—Home Furnishing Stocks Plunge After Hours - Arhaus (NASDAQ:ARHS), HNI (NYSE:HNI)
- HNI And Steelcase: Doubling Down On The Office (NYSE:HNI)
- HNI stock falls as Benchmark reiterates Buy rating amid Steelcase acquisition
- HNI Corporation And Steelcase Get Comfy Together (NYSE:HNI)
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Wayfair, CommScope Holding, Steelcase, IDEXX Laboratories And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Blade Air Mobility (NASDAQ:BLDE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Steelcase stock hits 52-week high at 14.76 USD
- Steelcase stock soars after HNI announces $2.2 billion acquisition
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- Steelcase shareholders approve incentive plan and board nominees at annual meeting
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Steelcase stock holds Buy rating at Benchmark after strong Q1 results
- Steelcase: Management Must Act More Decisively To Fix International Performance (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SCS)
- Steelcase Inc. (SCS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Steelcase Q1 2026 beats expectations, stock rises
- Steelcase Q1 FY2026 slides reveal $50M cost reduction plan amid workplace transformation
Дневной диапазон
16.73 16.91
Годовой диапазон
9.31 17.25
- Предыдущее закрытие
- 16.88
- Open
- 16.77
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Low
- 16.73
- High
- 16.91
- Объем
- 2.513 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- 53.18%
- Годовое изменение
- 25.78%
