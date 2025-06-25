Währungen / SCS
SCS: Steelcase Inc
16.99 USD 0.26 (1.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCS hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.76 bis zu einem Hoch von 17.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Steelcase Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCS News
Tagesspanne
16.76 17.00
Jahresspanne
9.31 17.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.73
- Eröffnung
- 16.80
- Bid
- 16.99
- Ask
- 17.29
- Tief
- 16.76
- Hoch
- 17.00
- Volumen
- 3.168 K
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 54.17%
- Jahresänderung
- 26.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K