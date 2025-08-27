Divisas / PRU
PRU: Prudential Financial Inc
103.00 USD 0.86 (0.84%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRU de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.08, mientras que el máximo ha alcanzado 104.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRU News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Prudential plc traslada su sede registrada a Old Bailey en Londres
- Prudential plc relocates registered office to London’s Old Bailey
- Prudential fija el precio de referencia de las acciones en 13,42 dólares para su programa de dividendos
- La Bolsa de Londres cae un 0,19 % penalizada por los sectores alimentario y tecnológico
- La acción de Prudential Public Ltd alcanza un máximo de 52 semanas a 27,52 USD
- Prudential Financial: Snap Up This 5%+ Yield Value Stock (NYSE:PRU)
- 3 High-Conviction Dividend Stocks to Buy in September and Hold Forever
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- EverQuote (EVER) Down 2.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.30%
- Why Prudential (PRU) is a Great Dividend Stock Right Now
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- Prudential (PRU) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- London markets stabilise amid global jitters over Fed autonomy
- FTSE 100 today: Index rises, pound slips; Ofgem lifts cap, Hochschild shares drop
- Prudential rises on $5 bln payout plan, earnings beat forecasts
- Prudential announces 7.71 US cents interim dividend for 2025
Rango diario
102.08 104.33
Rango anual
90.38 130.55
- Cierres anteriores
- 102.14
- Open
- 102.20
- Bid
- 103.00
- Ask
- 103.30
- Low
- 102.08
- High
- 104.33
- Volumen
- 3.269 K
- Cambio diario
- 0.84%
- Cambio mensual
- -5.24%
- Cambio a 6 meses
- -7.30%
- Cambio anual
- -14.49%
