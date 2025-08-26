KurseKategorien
Währungen / PRU
Zurück zum Aktien

PRU: Prudential Financial Inc

103.86 USD 0.86 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.88 bis zu einem Hoch von 104.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRU News

Tagesspanne
102.88 104.34
Jahresspanne
90.38 130.55
Vorheriger Schlusskurs
103.00
Eröffnung
103.34
Bid
103.86
Ask
104.16
Tief
102.88
Hoch
104.34
Volumen
1.552 K
Tagesänderung
0.83%
Monatsänderung
-4.45%
6-Monatsänderung
-6.53%
Jahresänderung
-13.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K