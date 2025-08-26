Währungen / PRU
PRU: Prudential Financial Inc
103.86 USD 0.86 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.88 bis zu einem Hoch von 104.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
102.88 104.34
Jahresspanne
90.38 130.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.00
- Eröffnung
- 103.34
- Bid
- 103.86
- Ask
- 104.16
- Tief
- 102.88
- Hoch
- 104.34
- Volumen
- 1.552 K
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -4.45%
- 6-Monatsänderung
- -6.53%
- Jahresänderung
- -13.77%
