Devises / PRU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PRU: Prudential Financial Inc
103.57 USD 0.29 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRU a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.89 et à un maximum de 104.25.
Suivez la dynamique Prudential Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRU Nouvelles
- Anterix CEO Lang buys $98k in shares
- Everest Group Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Prudential plc déplace son siège social à Old Bailey à Londres
- Prudential plc relocates registered office to London’s Old Bailey
- Prudential fixe le prix de référence du dividende en actions à 13,42$
- Prudential sets scrip reference price at $13.42 for dividend program
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.19%
- L’action de Prudential Public Ltd atteint un sommet de 52 semaines à 27,52 USD
- Prudential Financial: Snap Up This 5%+ Yield Value Stock (NYSE:PRU)
- 3 High-Conviction Dividend Stocks to Buy in September and Hold Forever
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- EverQuote (EVER) Down 2.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.30%
- Why Prudential (PRU) is a Great Dividend Stock Right Now
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- Prudential (PRU) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- London markets stabilise amid global jitters over Fed autonomy
- FTSE 100 today: Index rises, pound slips; Ofgem lifts cap, Hochschild shares drop
- Prudential rises on $5 bln payout plan, earnings beat forecasts
- Prudential announces 7.71 US cents interim dividend for 2025
Range quotidien
102.89 104.25
Range Annuel
90.38 130.55
- Clôture Précédente
- 103.86
- Ouverture
- 104.06
- Bid
- 103.57
- Ask
- 103.87
- Plus Bas
- 102.89
- Plus Haut
- 104.25
- Volume
- 2.303 K
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- -4.72%
- Changement à 6 Mois
- -6.79%
- Changement Annuel
- -14.01%
20 septembre, samedi