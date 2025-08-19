КотировкиРазделы
PRU: Prudential Financial Inc

102.14 USD 3.29 (3.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRU за сегодня изменился на -3.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.64, а максимальная — 105.31.

Следите за динамикой Prudential Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
101.64 105.31
Годовой диапазон
90.38 130.55
Предыдущее закрытие
105.43
Open
104.90
Bid
102.14
Ask
102.44
Low
101.64
High
105.31
Объем
4.389 K
Дневное изменение
-3.12%
Месячное изменение
-6.03%
6-месячное изменение
-8.07%
Годовое изменение
-15.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.