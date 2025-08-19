Валюты / PRU
PRU: Prudential Financial Inc
102.14 USD 3.29 (3.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRU за сегодня изменился на -3.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.64, а максимальная — 105.31.
Следите за динамикой Prudential Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRU
- Prudential plc переносит зарегистрированный офис на Олд-Бейли в Лондоне
- Prudential plc relocates registered office to London’s Old Bailey
- Prudential sets scrip reference price at $13.42 for dividend program
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.19%
- Prudential Financial: Snap Up This 5%+ Yield Value Stock (NYSE:PRU)
- 3 High-Conviction Dividend Stocks to Buy in September and Hold Forever
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- EverQuote (EVER) Down 2.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.30%
- Why Prudential (PRU) is a Great Dividend Stock Right Now
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- Prudential (PRU) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- London markets stabilise amid global jitters over Fed autonomy
- FTSE 100 today: Index rises, pound slips; Ofgem lifts cap, Hochschild shares drop
- Prudential rises on $5 bln payout plan, earnings beat forecasts
- Prudential announces 7.71 US cents interim dividend for 2025
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Prudential Public Ltd stock hits 52-week high at 26.98 USD
- Australian banking regulator warns geopolitical tensions could lead to more cyber attacks
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
Дневной диапазон
101.64 105.31
Годовой диапазон
90.38 130.55
- Предыдущее закрытие
- 105.43
- Open
- 104.90
- Bid
- 102.14
- Ask
- 102.44
- Low
- 101.64
- High
- 105.31
- Объем
- 4.389 K
- Дневное изменение
- -3.12%
- Месячное изменение
- -6.03%
- 6-месячное изменение
- -8.07%
- Годовое изменение
- -15.20%
