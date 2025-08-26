통화 / PRU
PRU: Prudential Financial Inc
103.57 USD 0.29 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRU 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.89이고 고가는 104.25이었습니다.
Prudential Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRU News
- 앤터릭스 CEO, 9만 8천 달러 상당 자사주 매입
- Everest Group Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Anterix, CMO/CFO 신규 임명...광대역 혁신 추진
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- 프루덴셜, 본사 런던 올드 베일리로 이전
- Prudential plc relocates registered office to London’s Old Bailey
- Prudential sets scrip reference price at $13.42 for dividend program
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.19%
- Prudential Financial: Snap Up This 5%+ Yield Value Stock (NYSE:PRU)
- 3 High-Conviction Dividend Stocks to Buy in September and Hold Forever
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- EverQuote (EVER) Down 2.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Prudential publishes 2025 half year report and makes it available to shareholders
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.30%
- Why Prudential (PRU) is a Great Dividend Stock Right Now
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- Prudential (PRU) Up 5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- Prudential announces first interim dividend of 7.71 cents per share
- London markets stabilise amid global jitters over Fed autonomy
- FTSE 100 today: Index rises, pound slips; Ofgem lifts cap, Hochschild shares drop
- Prudential rises on $5 bln payout plan, earnings beat forecasts
- Prudential announces 7.71 US cents interim dividend for 2025
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
일일 변동 비율
102.89 104.25
년간 변동
90.38 130.55
- 이전 종가
- 103.86
- 시가
- 104.06
- Bid
- 103.57
- Ask
- 103.87
- 저가
- 102.89
- 고가
- 104.25
- 볼륨
- 2.303 K
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- -4.72%
- 6개월 변동
- -6.79%
- 년간 변동율
- -14.01%
