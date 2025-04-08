Divisas / MUB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MUB: iShares National Muni Bond ETF
106.66 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MUB de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.63, mientras que el máximo ha alcanzado 107.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares National Muni Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUB News
- Best Moves For Income Investors As Rate Cuts Loom
- RMMZ: Actively Managed Hybrid Municipal Bond Fund (NYSE:RMMZ)
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- XMPT: ETF Fund-Of-Funds Exposure To Muni CEFs (BATS:XMPT)
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- MUB: An Unlevered MUNI Vehicle Suitable To The Credit Cycle
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- MUB: Inclined To Bet Against Excessive Inflation (NYSEARCA:MUB)
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- U.S. Recession Odds Just Hit 62%: Trade Carefully (VIX)
Rango diario
106.63 107.06
Rango anual
100.30 108.75
- Cierres anteriores
- 106.67
- Open
- 106.71
- Bid
- 106.66
- Ask
- 106.96
- Low
- 106.63
- High
- 107.06
- Volumen
- 6.338 K
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- 1.21%
- Cambio anual
- -1.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B