Валюты / MUB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MUB: iShares National Muni Bond ETF
106.67 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MUB за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.51, а максимальная — 106.77.
Следите за динамикой iShares National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MUB
- Best Moves For Income Investors As Rate Cuts Loom
- RMMZ: Actively Managed Hybrid Municipal Bond Fund (NYSE:RMMZ)
- Bond / Fixed-Income Returns Having A Good Year (So Far) In 2025
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- XMPT: ETF Fund-Of-Funds Exposure To Muni CEFs (BATS:XMPT)
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- MUB: An Unlevered MUNI Vehicle Suitable To The Credit Cycle
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- MUB: Inclined To Bet Against Excessive Inflation (NYSEARCA:MUB)
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- U.S. Recession Odds Just Hit 62%: Trade Carefully (VIX)
Дневной диапазон
106.51 106.77
Годовой диапазон
100.30 108.75
- Предыдущее закрытие
- 106.64
- Open
- 106.71
- Bid
- 106.67
- Ask
- 106.97
- Low
- 106.51
- High
- 106.77
- Объем
- 8.504 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- -1.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.