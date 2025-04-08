КотировкиРазделы
Валюты / MUB
MUB: iShares National Muni Bond ETF

106.67 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MUB за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.51, а максимальная — 106.77.

Следите за динамикой iShares National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.51 106.77
Годовой диапазон
100.30 108.75
Предыдущее закрытие
106.64
Open
106.71
Bid
106.67
Ask
106.97
Low
106.51
High
106.77
Объем
8.504 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
-1.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.