MUB: iShares National Muni Bond ETF
106.47 USD 0.09 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MUB a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.38 et à un maximum de 106.57.
Suivez la dynamique iShares National Muni Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
106.38 106.57
Range Annuel
100.30 108.75
- Clôture Précédente
- 106.56
- Ouverture
- 106.53
- Bid
- 106.47
- Ask
- 106.77
- Plus Bas
- 106.38
- Plus Haut
- 106.57
- Volume
- 3.238 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 2.30%
- Changement à 6 Mois
- 1.03%
- Changement Annuel
- -1.96%
20 septembre, samedi