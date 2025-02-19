Divisas / MCS
MCS: Marcus Corporation (The)
15.93 USD 0.04 (0.25%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCS de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.82, mientras que el máximo ha alcanzado 16.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marcus Corporation (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MCS News
- The Marcus Corporation: A Hidden Real Estate Play With Optionality For Normalization (NYSE:MCS)
- Marcus Corporation raises quarterly dividend by 14% to $0.08 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on Marcus Corp stock, citing strong Q2
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
- Marcus (MCS) Fiscal Q2 Revenue Jumps 17%
- Earnings call transcript: Marcus Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Compared to Estimates, Marcus (MCS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Marcus (MCS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Marcus earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Marcus (MCS) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Wedbush initiates Marcus Corp stock with Outperform rating, $24 target
- Benchmark raises Marcus stock estimates on strong box office performance
- 2025's Box Office Bonanza: Blockbusters, Busts, And A Summer Showdown
- Marcus Corporation: Why Another Breakout Is Possible In The Near-Term (NYSE:MCS)
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- Blockbusters Fuel Record Memorial Day Weekend at Marcus Theatres
- B.Riley sets Marcus Corp stock Buy rating, $24 target
- Trump Tariff Threat Ends Netflix's 11-Day Winning Streak
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
15.82 16.15
Rango anual
14.85 23.16
- Cierres anteriores
- 15.97
- Open
- 16.02
- Bid
- 15.93
- Ask
- 16.23
- Low
- 15.82
- High
- 16.15
- Volumen
- 229
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- 2.97%
- Cambio a 6 meses
- -3.34%
- Cambio anual
- 5.43%
