货币 / MCS
MCS: Marcus Corporation (The)
15.91 USD 0.06 (0.38%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCS汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点15.91和高点16.07进行交易。
关注Marcus Corporation (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCS新闻
- The Marcus Corporation: A Hidden Real Estate Play With Optionality For Normalization (NYSE:MCS)
- Marcus Corporation raises quarterly dividend by 14% to $0.08 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on Marcus Corp stock, citing strong Q2
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
- Marcus (MCS) Fiscal Q2 Revenue Jumps 17%
- Earnings call transcript: Marcus Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Compared to Estimates, Marcus (MCS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Marcus (MCS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Marcus earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Marcus (MCS) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Wedbush initiates Marcus Corp stock with Outperform rating, $24 target
- Benchmark raises Marcus stock estimates on strong box office performance
- 2025's Box Office Bonanza: Blockbusters, Busts, And A Summer Showdown
- Marcus Corporation: Why Another Breakout Is Possible In The Near-Term (NYSE:MCS)
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- Blockbusters Fuel Record Memorial Day Weekend at Marcus Theatres
- B.Riley sets Marcus Corp stock Buy rating, $24 target
- Trump Tariff Threat Ends Netflix's 11-Day Winning Streak
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
日范围
15.91 16.07
年范围
14.85 23.16
- 前一天收盘价
- 15.97
- 开盘价
- 16.02
- 卖价
- 15.91
- 买价
- 16.21
- 最低价
- 15.91
- 最高价
- 16.07
- 交易量
- 63
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 2.84%
- 6个月变化
- -3.46%
- 年变化
- 5.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值