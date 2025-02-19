Валюты / MCS
MCS: Marcus Corporation (The)
15.97 USD 0.28 (1.72%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCS за сегодня изменился на -1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.95, а максимальная — 16.33.
Следите за динамикой Marcus Corporation (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MCS
- The Marcus Corporation: A Hidden Real Estate Play With Optionality For Normalization (NYSE:MCS)
- Marcus Corporation raises quarterly dividend by 14% to $0.08 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on Marcus Corp stock, citing strong Q2
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
- Marcus (MCS) Fiscal Q2 Revenue Jumps 17%
- Earnings call transcript: Marcus Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Compared to Estimates, Marcus (MCS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Marcus (MCS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Marcus earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Marcus (MCS) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Wedbush initiates Marcus Corp stock with Outperform rating, $24 target
- Benchmark raises Marcus stock estimates on strong box office performance
- 2025's Box Office Bonanza: Blockbusters, Busts, And A Summer Showdown
- Marcus Corporation: Why Another Breakout Is Possible In The Near-Term (NYSE:MCS)
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- Blockbusters Fuel Record Memorial Day Weekend at Marcus Theatres
- B.Riley sets Marcus Corp stock Buy rating, $24 target
- Trump Tariff Threat Ends Netflix's 11-Day Winning Streak
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
15.95 16.33
Годовой диапазон
14.85 23.16
- Предыдущее закрытие
- 16.25
- Open
- 16.22
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Low
- 15.95
- High
- 16.33
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- -1.72%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- -3.09%
- Годовое изменение
- 5.69%
