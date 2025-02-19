Währungen / MCS
MCS: Marcus Corporation (The)
15.90 USD 0.19 (1.18%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCS hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.90 bis zu einem Hoch von 16.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marcus Corporation (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MCS News
- The Marcus Corporation: A Hidden Real Estate Play With Optionality For Normalization (NYSE:MCS)
- Marcus Corporation raises quarterly dividend by 14% to $0.08 per share
- Benchmark reiterates Buy rating on Marcus Corp stock, citing strong Q2
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
- Marcus (MCS) Fiscal Q2 Revenue Jumps 17%
- Earnings call transcript: Marcus Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Compared to Estimates, Marcus (MCS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Marcus (MCS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Marcus earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Marcus (MCS) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Wedbush initiates Marcus Corp stock with Outperform rating, $24 target
- Benchmark raises Marcus stock estimates on strong box office performance
- 2025's Box Office Bonanza: Blockbusters, Busts, And A Summer Showdown
- Marcus Corporation: Why Another Breakout Is Possible In The Near-Term (NYSE:MCS)
- AMC, movie theater stocks pop as box office hits Memorial Day record
- Blockbusters Fuel Record Memorial Day Weekend at Marcus Theatres
- B.Riley sets Marcus Corp stock Buy rating, $24 target
- Trump Tariff Threat Ends Netflix's 11-Day Winning Streak
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
15.90 16.06
Jahresspanne
14.85 23.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.09
- Eröffnung
- 15.95
- Bid
- 15.90
- Ask
- 16.20
- Tief
- 15.90
- Hoch
- 16.06
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- -3.52%
- Jahresänderung
- 5.23%
