KB: KB Financial Group Inc
85.64 USD 0.90 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KB de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.38, mientras que el máximo ha alcanzado 86.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas KB Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
85.38 86.17
Rango anual
46.38 92.38
- Cierres anteriores
- 84.74
- Open
- 85.68
- Bid
- 85.64
- Ask
- 85.94
- Low
- 85.38
- High
- 86.17
- Volumen
- 94
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 10.22%
- Cambio a 6 meses
- 57.89%
- Cambio anual
- 39.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B