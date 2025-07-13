クォートセクション
KB: KB Financial Group Inc

84.30 USD 1.34 (1.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KBの今日の為替レートは、-1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり83.85の安値と85.02の高値で取引されました。

KB Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
83.85 85.02
1年のレンジ
46.38 92.38
以前の終値
85.64
始値
85.02
買値
84.30
買値
84.60
安値
83.85
高値
85.02
出来高
176
1日の変化
-1.56%
1ヶ月の変化
8.49%
6ヶ月の変化
55.42%
1年の変化
37.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K