KB: KB Financial Group Inc
84.30 USD 1.34 (1.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KBの今日の為替レートは、-1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり83.85の安値と85.02の高値で取引されました。
KB Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
83.85 85.02
1年のレンジ
46.38 92.38
- 以前の終値
- 85.64
- 始値
- 85.02
- 買値
- 84.30
- 買値
- 84.60
- 安値
- 83.85
- 高値
- 85.02
- 出来高
- 176
- 1日の変化
- -1.56%
- 1ヶ月の変化
- 8.49%
- 6ヶ月の変化
- 55.42%
- 1年の変化
- 37.36%
