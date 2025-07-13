Валюты / KB
KB: KB Financial Group Inc
84.74 USD 1.33 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KB за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.51, а максимальная — 85.33.
Следите за динамикой KB Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
84.51 85.33
Годовой диапазон
46.38 92.38
- Предыдущее закрытие
- 86.07
- Open
- 85.30
- Bid
- 84.74
- Ask
- 85.04
- Low
- 84.51
- High
- 85.33
- Объем
- 208
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 9.06%
- 6-месячное изменение
- 56.23%
- Годовое изменение
- 38.08%
