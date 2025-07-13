КотировкиРазделы
KB: KB Financial Group Inc

84.74 USD 1.33 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KB за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.51, а максимальная — 85.33.

Следите за динамикой KB Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
84.51 85.33
Годовой диапазон
46.38 92.38
Предыдущее закрытие
86.07
Open
85.30
Bid
84.74
Ask
85.04
Low
84.51
High
85.33
Объем
208
Дневное изменение
-1.55%
Месячное изменение
9.06%
6-месячное изменение
56.23%
Годовое изменение
38.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.