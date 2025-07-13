KurseKategorien
KB: KB Financial Group Inc

84.30 USD 1.34 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KB hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.85 bis zu einem Hoch von 85.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die KB Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KB News

Tagesspanne
83.85 85.02
Jahresspanne
46.38 92.38
Vorheriger Schlusskurs
85.64
Eröffnung
85.02
Bid
84.30
Ask
84.60
Tief
83.85
Hoch
85.02
Volumen
176
Tagesänderung
-1.56%
Monatsänderung
8.49%
6-Monatsänderung
55.42%
Jahresänderung
37.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K