KB: KB Financial Group Inc
84.30 USD 1.34 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KB hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.85 bis zu einem Hoch von 85.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die KB Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KB News
Tagesspanne
83.85 85.02
Jahresspanne
46.38 92.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.64
- Eröffnung
- 85.02
- Bid
- 84.30
- Ask
- 84.60
- Tief
- 83.85
- Hoch
- 85.02
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- 8.49%
- 6-Monatsänderung
- 55.42%
- Jahresänderung
- 37.36%
