통화 / KB
KB: KB Financial Group Inc
83.97 USD 0.33 (0.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KB 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.78이고 고가는 84.02이었습니다.
KB Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
82.78 84.02
년간 변동
46.38 92.38
- 이전 종가
- 84.30
- 시가
- 82.78
- Bid
- 83.97
- Ask
- 84.27
- 저가
- 82.78
- 고가
- 84.02
- 볼륨
- 126
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- 8.07%
- 6개월 변동
- 54.81%
- 년간 변동율
- 36.83%
