Divisas / HODL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest
32.73 USD 0.33 (1.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HODL de hoy ha cambiado un -1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.45, mientras que el máximo ha alcanzado 32.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HODL News
- Best Funds Tap Coveted, But Hard-To-Reach Corners Of The Market
- Earnings call transcript: Sol Strategies Q3 2025 sees stock dip
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- BTCI Vs. BAGY: New Bitcoin Income ETF In Town (BATS:BTCI)
- Bitcoin Insult Alert: Pro Trader Dubs HODLers ‘Idiots,’ Saylor Fires Back
- YBIT: ~46% Distribution Yield, But Peer Looks Better
- Analyst Mocks Calls For XRP Price At $1,000, Says Take Profits At This Level
- BTCI: Squeezing ~30% Distribution Yield From Bitcoin (BTCI)
- 800K Bitcoin A Month: Long-Term Holders Fuel Unprecedented Holding Spree
- HODL ETF: Looking For The Next Leg Up (BATS:HODL)
- $130K Bitcoin Will Trigger A HODL Frenzy, CEO Says
- Bitcoin Outflow Exodus: Investors Show Confidence With Massive Withdrawals From Crypto Exchanges
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Earnings call transcript: Sol Strategies reports Q2 2025 loss, stock dips 3.97%
- How To Protect Your Portfolio From Geopolitical Shocks
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- VanEck Bitcoin ETF: Here's Why It's Better Than IBIT, But Still A Hold
- HODL: Growing Faster Than Spot ETF Peers
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
Rango diario
32.45 32.90
Rango anual
21.41 122.63
- Cierres anteriores
- 33.06
- Open
- 32.90
- Bid
- 32.73
- Ask
- 33.03
- Low
- 32.45
- High
- 32.90
- Volumen
- 1.642 K
- Cambio diario
- -1.00%
- Cambio mensual
- 5.79%
- Cambio a 6 meses
- 38.57%
- Cambio anual
- -54.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B