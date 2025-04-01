Währungen / HODL
HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest
33.23 USD 0.50 (1.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HODL hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.14 bis zu einem Hoch von 33.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HODL News
Tagesspanne
33.14 33.38
Jahresspanne
21.41 122.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.73
- Eröffnung
- 33.24
- Bid
- 33.23
- Ask
- 33.53
- Tief
- 33.14
- Hoch
- 33.38
- Volumen
- 1.420 K
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 7.40%
- 6-Monatsänderung
- 40.69%
- Jahresänderung
- -53.62%
