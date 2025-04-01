КотировкиРазделы
HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest

33.06 USD 0.44 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HODL за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.46, а максимальная — 33.09.

Дневной диапазон
32.46 33.09
Годовой диапазон
21.41 122.63
Предыдущее закрытие
32.62
Open
32.66
Bid
33.06
Ask
33.36
Low
32.46
High
33.09
Объем
1.292 K
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
6.85%
6-месячное изменение
39.97%
Годовое изменение
-53.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.