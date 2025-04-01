Валюты / HODL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest
33.06 USD 0.44 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HODL за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.46, а максимальная — 33.09.
Следите за динамикой VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HODL
- Что значит листинг SOL Strategies, и почему инвесторы выбирают Zexpire
- Инвесторы возвращаются в биткоин: приток в BTC-ETF составил $553 млн
- Best Funds Tap Coveted, But Hard-To-Reach Corners Of The Market
- Earnings call transcript: Sol Strategies Q3 2025 sees stock dip
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- BTCI Vs. BAGY: New Bitcoin Income ETF In Town (BATS:BTCI)
- Bitcoin Insult Alert: Pro Trader Dubs HODLers ‘Idiots,’ Saylor Fires Back
- YBIT: ~46% Distribution Yield, But Peer Looks Better
- Analyst Mocks Calls For XRP Price At $1,000, Says Take Profits At This Level
- BTCI: Squeezing ~30% Distribution Yield From Bitcoin (BTCI)
- 800K Bitcoin A Month: Long-Term Holders Fuel Unprecedented Holding Spree
- HODL ETF: Looking For The Next Leg Up (BATS:HODL)
- $130K Bitcoin Will Trigger A HODL Frenzy, CEO Says
- Bitcoin Outflow Exodus: Investors Show Confidence With Massive Withdrawals From Crypto Exchanges
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Earnings call transcript: Sol Strategies reports Q2 2025 loss, stock dips 3.97%
- How To Protect Your Portfolio From Geopolitical Shocks
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- VanEck Bitcoin ETF: Here's Why It's Better Than IBIT, But Still A Hold
- HODL: Growing Faster Than Spot ETF Peers
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
Дневной диапазон
32.46 33.09
Годовой диапазон
21.41 122.63
- Предыдущее закрытие
- 32.62
- Open
- 32.66
- Bid
- 33.06
- Ask
- 33.36
- Low
- 32.46
- High
- 33.09
- Объем
- 1.292 K
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 6.85%
- 6-месячное изменение
- 39.97%
- Годовое изменение
- -53.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.