통화 / HODL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest
32.57 USD 0.66 (1.99%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HODL 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.55이고 고가는 32.97이었습니다.
VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HODL News
- Best Funds Tap Coveted, But Hard-To-Reach Corners Of The Market
- Earnings call transcript: Sol Strategies Q3 2025 sees stock dip
- HODL Waives Sponsorship Fees Until January 2026 (BATS:HODL)
- BTCI Vs. BAGY: New Bitcoin Income ETF In Town (BATS:BTCI)
- Bitcoin Insult Alert: Pro Trader Dubs HODLers ‘Idiots,’ Saylor Fires Back
- YBIT: ~46% Distribution Yield, But Peer Looks Better
- Analyst Mocks Calls For XRP Price At $1,000, Says Take Profits At This Level
- BTCI: Squeezing ~30% Distribution Yield From Bitcoin (BTCI)
- 800K Bitcoin A Month: Long-Term Holders Fuel Unprecedented Holding Spree
- HODL ETF: Looking For The Next Leg Up (BATS:HODL)
- $130K Bitcoin Will Trigger A HODL Frenzy, CEO Says
- Bitcoin Outflow Exodus: Investors Show Confidence With Massive Withdrawals From Crypto Exchanges
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Earnings call transcript: Sol Strategies reports Q2 2025 loss, stock dips 3.97%
- How To Protect Your Portfolio From Geopolitical Shocks
- Bitcoin Dominance Continues Decimating Altcoins (BTC-USD)
- VanEck Bitcoin ETF: Here's Why It's Better Than IBIT, But Still A Hold
- HODL: Growing Faster Than Spot ETF Peers
- KULR Technology: Overvalued Bitcoin Play - Sell (NYSE:KULR)
일일 변동 비율
32.55 32.97
년간 변동
21.41 122.63
- 이전 종가
- 33.23
- 시가
- 32.89
- Bid
- 32.57
- Ask
- 32.87
- 저가
- 32.55
- 고가
- 32.97
- 볼륨
- 1.669 K
- 일일 변동
- -1.99%
- 월 변동
- 5.27%
- 6개월 변동
- 37.89%
- 년간 변동율
- -54.54%
20 9월, 토요일