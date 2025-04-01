시세섹션
통화 / HODL
주식로 돌아가기

HODL: VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest

32.57 USD 0.66 (1.99%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HODL 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.55이고 고가는 32.97이었습니다.

VanEck Bitcoin Trust of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HODL News

일일 변동 비율
32.55 32.97
년간 변동
21.41 122.63
이전 종가
33.23
시가
32.89
Bid
32.57
Ask
32.87
저가
32.55
고가
32.97
볼륨
1.669 K
일일 변동
-1.99%
월 변동
5.27%
6개월 변동
37.89%
년간 변동율
-54.54%
20 9월, 토요일