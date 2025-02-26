Divisas / FAT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FAT: FAT Brands Inc
1.91 USD 0.01 (0.52%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FAT de hoy ha cambiado un -0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.90, mientras que el máximo ha alcanzado 1.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FAT Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAT News
- Andy Wiederhorn returns as CEO of FAT Brands
- Twin Hospitality Group appoints Andy Wiederhorn as board chairman
- Twin Hospitality Is Mirroring FAT Brands' Net Losses, Cash Burn, And Precarious Liquidity
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- FAT Brands Inc. (FAT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FAT Brands earnings missed by $1.85, revenue fell short of estimates
- FAT Brands Q2 2025 slides reveal sales decline amid continued expansion plans
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- Hurricane Grill & Wings Celebrates 30 Years All Summer Long with Limited Time Menu
- Fazoli’s Debuts First International Location in Canada
- FAT Brands Inc. Announces Participation at the Noble Capital Markets Emerging Growth Equity Virtual Conference
- Fat Brands director Elenowitz buys $2,200 in preferred stock
- FAT Brands stock hits 52-week low at $2.1 amid challenges
- Pretzelmaker Cranks Up the Heat with Cheetos ® Flamin’ Hot ® Pretzel Bites
- FAT Brands stock hits 52-week low at $2.22 amid market challenges
- Another popular casual restaurant chain closes locations
- Beloved breakfast restaurant chain closing more locations
- Struggling barbecue chain closes restaurants in huge downsizing
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Twin Hospitality Group (TWNP) Hit Hard by Hooters’ Bankruptcy Shockwaves - TipRanks.com
Rango diario
1.90 1.97
Rango anual
1.75 6.17
- Cierres anteriores
- 1.92
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.90
- High
- 1.97
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -0.52%
- Cambio mensual
- 5.52%
- Cambio a 6 meses
- -35.25%
- Cambio anual
- -61.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B