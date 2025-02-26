Währungen / FAT
FAT: FAT Brands Inc
1.92 USD 0.01 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FAT hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 1.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die FAT Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.90 1.96
Jahresspanne
1.75 6.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.93
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 1.96
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- 6.08%
- 6-Monatsänderung
- -34.92%
- Jahresänderung
- -61.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K