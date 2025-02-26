Валюты / FAT
FAT: FAT Brands Inc
1.92 USD 0.01 (0.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FAT за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 1.96.
Следите за динамикой FAT Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.91 1.96
Годовой диапазон
1.75 6.17
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 1.94
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.91
- High
- 1.96
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 6.08%
- 6-месячное изменение
- -34.92%
- Годовое изменение
- -61.37%
