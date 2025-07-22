Divisas / EWBC
EWBC: East West Bancorp Inc
107.53 USD 0.80 (0.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EWBC de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.03, mientras que el máximo ha alcanzado 109.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas East West Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EWBC News
- Why East West Bancorp (EWBC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Perspectivas para bancos estadounidenses de mediana capitalización para 2026 "optimistas", según Barclays
- Perspectivas para bancos medianos de EE.UU. hacia 2026 son "optimistas", según Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- East West Bancorp (EWBC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- East West Bancorp CRO Irene H sells $835k in stock
- East West Bancorp at Barclays Conference: Strategic Growth and Optimism
- East West Bancorp stock price target raised to $104 from $100 at Piper Sandler
- East West Bancorp stock rating reiterated at Outperform by KBW
- What Makes East West Bancorp (EWBC) a New Buy Stock
- East West Bancorp (EWBC) Could Be a Great Choice
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Prosperity Bancshares Q2 Earnings Beat on Higher NII & Lower Expenses
- East West (EWBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- East West Bancorp Q2 Earnings Top on Higher NII & Non-Interest Income
- East West Bancorp stock price target raised to $125 from $115 at DA Davidson
- East West Bancorp stock price target raised to $124 from $116 at Citi
- Earnings call transcript: East West Bancorp tops Q2 2025 forecasts with strong revenue
- East West Bancorp (EWBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Rango diario
106.03 109.62
Rango anual
68.27 113.95
- Cierres anteriores
- 106.73
- Open
- 107.30
- Bid
- 107.53
- Ask
- 107.83
- Low
- 106.03
- High
- 109.62
- Volumen
- 2.583 K
- Cambio diario
- 0.75%
- Cambio mensual
- 3.91%
- Cambio a 6 meses
- 20.64%
- Cambio anual
- 30.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B