EWBC: East West Bancorp Inc

109.70 USD 2.17 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EWBC hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.74 bis zu einem Hoch von 110.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die East West Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
107.74 110.35
Jahresspanne
68.27 113.95
Vorheriger Schlusskurs
107.53
Eröffnung
108.08
Bid
109.70
Ask
110.00
Tief
107.74
Hoch
110.35
Volumen
1.923 K
Tagesänderung
2.02%
Monatsänderung
6.01%
6-Monatsänderung
23.08%
Jahresänderung
33.36%
