EWBC: East West Bancorp Inc
109.70 USD 2.17 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EWBC hat sich für heute um 2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.74 bis zu einem Hoch von 110.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die East West Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
107.74 110.35
Jahresspanne
68.27 113.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.53
- Eröffnung
- 108.08
- Bid
- 109.70
- Ask
- 110.00
- Tief
- 107.74
- Hoch
- 110.35
- Volumen
- 1.923 K
- Tagesänderung
- 2.02%
- Monatsänderung
- 6.01%
- 6-Monatsänderung
- 23.08%
- Jahresänderung
- 33.36%
