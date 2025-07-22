Devises / EWBC
EWBC: East West Bancorp Inc
108.95 USD 0.75 (0.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EWBC a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.42 et à un maximum de 109.61.
Suivez la dynamique East West Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
108.42 109.61
Range Annuel
68.27 113.95
- Clôture Précédente
- 109.70
- Ouverture
- 109.61
- Bid
- 108.95
- Ask
- 109.25
- Plus Bas
- 108.42
- Plus Haut
- 109.61
- Volume
- 2.402 K
- Changement quotidien
- -0.68%
- Changement Mensuel
- 5.29%
- Changement à 6 Mois
- 22.24%
- Changement Annuel
- 32.45%
