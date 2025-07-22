КотировкиРазделы
EWBC: East West Bancorp Inc

106.73 USD 1.19 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWBC за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.39, а максимальная — 107.71.

Дневной диапазон
105.39 107.71
Годовой диапазон
68.27 113.95
Предыдущее закрытие
107.92
Open
107.51
Bid
106.73
Ask
107.03
Low
105.39
High
107.71
Объем
1.618 K
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
3.14%
6-месячное изменение
19.75%
Годовое изменение
29.75%
