EWBC: East West Bancorp Inc
106.73 USD 1.19 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EWBC за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.39, а максимальная — 107.71.
Следите за динамикой East West Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EWBC
- Why East West Bancorp (EWBC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Прогноз по банкам США со средней капитализацией на 2026 год «оптимистичный» — Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- East West Bancorp (EWBC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- East West Bancorp CRO Irene H sells $835k in stock
- East West Bancorp at Barclays Conference: Strategic Growth and Optimism
- East West Bancorp stock price target raised to $104 from $100 at Piper Sandler
- East West Bancorp stock rating reiterated at Outperform by KBW
- What Makes East West Bancorp (EWBC) a New Buy Stock
- East West Bancorp (EWBC) Could Be a Great Choice
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- East West Bancorp (EWBC) Down 4.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hilltop Holdings Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Fall Y/Y
- Prosperity Bancshares Q2 Earnings Beat on Higher NII & Lower Expenses
- East West (EWBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- East West Bancorp Q2 Earnings Top on Higher NII & Non-Interest Income
- East West Bancorp stock price target raised to $125 from $115 at DA Davidson
- East West Bancorp stock price target raised to $124 from $116 at Citi
- Earnings call transcript: East West Bancorp tops Q2 2025 forecasts with strong revenue
- East West Bancorp (EWBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- East West Bancorp beats Q2 earnings estimates as loans, deposits reach record levels
Дневной диапазон
105.39 107.71
Годовой диапазон
68.27 113.95
- Предыдущее закрытие
- 107.92
- Open
- 107.51
- Bid
- 106.73
- Ask
- 107.03
- Low
- 105.39
- High
- 107.71
- Объем
- 1.618 K
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- 3.14%
- 6-месячное изменение
- 19.75%
- Годовое изменение
- 29.75%
