Divisas / EBS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EBS: Emergent Biosolutions Inc
7.79 USD 0.02 (0.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EBS de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.75, mientras que el máximo ha alcanzado 8.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Emergent Biosolutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EBS News
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Emergent BioSolutions a $15
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Emergent BioSolutions con precio objetivo de 15 dólares
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock at $15
- Emergent BioSolutions obtiene contrato de $17 millones para tratamiento de viruela
- Emergent BioSolutions recibe contrato de 17 millones de dólares para tratamiento contra la viruela
- Emergent BioSolutions gets $17 million contract for smallpox treatment
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Emergent BioSolutions tras contrato de 56 millones de dólares
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock amid $56M contract
- Emergent BioSolutions secures $56 million U.S. government contract
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock with $15 target
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Emergent Biosolutions earnings beat by $0.26, revenue fell short of estimates
- Emergent BioSolutions Q2 2025 slides: Profitability improves as transformation continues
- Erste Group Q2 2025 slides reveal strong profit growth, improved outlook
- Emergent BioSolutions stock rises on government contract modification
- Emergent BioSolutions secures contract modification for smallpox treatment
- Emergent BioSolutions adds KLOXXADO to online naloxone platform
- Emergent BioSolutions: Strategic Turnaround Tricky, But I'm Still Hopeful
- Emergent BioSolutions to join Russell 3000 Index after market close June 27
- Emergent BioSolutions Supports Victoria’s Voice Foundation’s National Naloxone Awareness Day Efforts on June 6 to Encourage Americans to Be Prepared for Opioid Emergencies
- Emergent BioSolutions at RBC Conference: Strategic Turnaround Focus
- Erste Group acquires stake in Banco Santander’s Polish businesses, shares surge
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
Rango diario
7.75 8.13
Rango anual
4.02 12.73
- Cierres anteriores
- 7.81
- Open
- 7.83
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Low
- 7.75
- High
- 8.13
- Volumen
- 1.128 K
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- -5.69%
- Cambio a 6 meses
- 59.96%
- Cambio anual
- -5.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B