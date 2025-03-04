货币 / EBS
EBS: Emergent Biosolutions Inc
7.81 USD 0.19 (2.37%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EBS汇率已更改-2.37%。当日，交易品种以低点7.80和高点8.02进行交易。
关注Emergent Biosolutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EBS新闻
- H.C. Wainwright维持Emergent BioSolutions股票15美元买入评级
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock at $15
- Emergent BioSolutions获得1700万美元天花治疗合同
- Emergent BioSolutions gets $17 million contract for smallpox treatment
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock amid $56M contract
- Emergent BioSolutions secures $56 million U.S. government contract
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock with $15 target
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Emergent Biosolutions earnings beat by $0.26, revenue fell short of estimates
- Emergent BioSolutions Q2 2025 slides: Profitability improves as transformation continues
- Erste Group Q2 2025 slides reveal strong profit growth, improved outlook
- Emergent BioSolutions stock rises on government contract modification
- Emergent BioSolutions secures contract modification for smallpox treatment
- Emergent BioSolutions adds KLOXXADO to online naloxone platform
- Emergent BioSolutions: Strategic Turnaround Tricky, But I'm Still Hopeful
- Emergent BioSolutions to join Russell 3000 Index after market close June 27
- Emergent BioSolutions Supports Victoria’s Voice Foundation’s National Naloxone Awareness Day Efforts on June 6 to Encourage Americans to Be Prepared for Opioid Emergencies
- Emergent BioSolutions at RBC Conference: Strategic Turnaround Focus
- Erste Group acquires stake in Banco Santander’s Polish businesses, shares surge
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Emergent BioSolutions: I See Further Downside Ahead In This Value Trap (NYSE:EBS)
- Stocks Drop As Trade War Escalates: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Emergent BioSolutions (EBS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.80 8.02
年范围
4.02 12.73
- 前一天收盘价
- 8.00
- 开盘价
- 7.99
- 卖价
- 7.81
- 买价
- 8.11
- 最低价
- 7.80
- 最高价
- 8.02
- 交易量
- 850
- 日变化
- -2.37%
- 月变化
- -5.45%
- 6个月变化
- 60.37%
- 年变化
- -5.56%
