Валюты / EBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EBS: Emergent Biosolutions Inc
7.81 USD 0.19 (2.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBS за сегодня изменился на -2.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.80, а максимальная — 8.02.
Следите за динамикой Emergent Biosolutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EBS
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Emergent BioSolutions с целевой ценой $15
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock at $15
- Emergent BioSolutions получает контракт на $17 миллионов на лечение оспы
- Emergent BioSolutions gets $17 million contract for smallpox treatment
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock amid $56M contract
- Emergent BioSolutions secures $56 million U.S. government contract
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Emergent BioSolutions stock with $15 target
- Emergent BioSolutions Inc. (EBS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Emergent Biosolutions earnings beat by $0.26, revenue fell short of estimates
- Emergent BioSolutions Q2 2025 slides: Profitability improves as transformation continues
- Erste Group Q2 2025 slides reveal strong profit growth, improved outlook
- Emergent BioSolutions stock rises on government contract modification
- Emergent BioSolutions secures contract modification for smallpox treatment
- Emergent BioSolutions adds KLOXXADO to online naloxone platform
- Emergent BioSolutions: Strategic Turnaround Tricky, But I'm Still Hopeful
- Emergent BioSolutions to join Russell 3000 Index after market close June 27
- Emergent BioSolutions Supports Victoria’s Voice Foundation’s National Naloxone Awareness Day Efforts on June 6 to Encourage Americans to Be Prepared for Opioid Emergencies
- Emergent BioSolutions at RBC Conference: Strategic Turnaround Focus
- Erste Group acquires stake in Banco Santander’s Polish businesses, shares surge
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Emergent BioSolutions: I See Further Downside Ahead In This Value Trap (NYSE:EBS)
- Stocks Drop As Trade War Escalates: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Emergent BioSolutions (EBS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.80 8.02
Годовой диапазон
4.02 12.73
- Предыдущее закрытие
- 8.00
- Open
- 7.99
- Bid
- 7.81
- Ask
- 8.11
- Low
- 7.80
- High
- 8.02
- Объем
- 850
- Дневное изменение
- -2.37%
- Месячное изменение
- -5.45%
- 6-месячное изменение
- 60.37%
- Годовое изменение
- -5.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.