EBS: Emergent Biosolutions Inc
8.22 USD 0.29 (3.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EBS ha avuto una variazione del 3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.98 e ad un massimo di 8.29.
Segui le dinamiche di Emergent Biosolutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EBS News
- Emergent BioSolutions ottiene ordini internazionali per 29 milioni di dollari
- H.C. Wainwright conferma il rating Buy sulle azioni di Emergent BioSolutions a $15
- Emergent BioSolutions ottiene un contratto da 17 milioni di dollari per il trattamento del vaiolo
Intervallo Giornaliero
7.98 8.29
Intervallo Annuale
4.02 12.73
- Chiusura Precedente
- 7.93
- Apertura
- 8.05
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Minimo
- 7.98
- Massimo
- 8.29
- Volume
- 1.521 K
- Variazione giornaliera
- 3.66%
- Variazione Mensile
- -0.48%
- Variazione Semestrale
- 68.79%
- Variazione Annuale
- -0.60%
20 settembre, sabato