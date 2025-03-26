QuotazioniSezioni
EBS: Emergent Biosolutions Inc

8.22 USD 0.29 (3.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EBS ha avuto una variazione del 3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.98 e ad un massimo di 8.29.

Segui le dinamiche di Emergent Biosolutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.98 8.29
Intervallo Annuale
4.02 12.73
Chiusura Precedente
7.93
Apertura
8.05
Bid
8.22
Ask
8.52
Minimo
7.98
Massimo
8.29
Volume
1.521 K
Variazione giornaliera
3.66%
Variazione Mensile
-0.48%
Variazione Semestrale
68.79%
Variazione Annuale
-0.60%
20 settembre, sabato