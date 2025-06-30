Divisas / DCO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DCO: Ducommun Incorporated
95.10 USD 1.80 (1.93%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DCO de hoy ha cambiado un 1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.62, mientras que el máximo ha alcanzado 95.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ducommun Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DCO News
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Gabelli Funds' 31st Annual Aerospace & Defense Symposium - Slideshow (NYSE:DCO)
- Are Aerospace Stocks Lagging Ducommun (DCO) This Year?
- Ducommun Inc stock reaches all-time high of 94.13 USD
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Ducommun Q2: Defense Strength Offsets Commercial Weakness (DCO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Ducommun stock amid commercial destocking
- Ducommun stock hits all-time high at 93.58 USD
- Ducommun Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RBC Capital raises Ducommun stock price target to $100 on defense growth
- Ducommun Q2 2025 slides: Defense strength drives record EBITDA despite aerospace headwinds
- Ducommun (DCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ducommun earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Spirit Aerosystems (SPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Is Ducommun (DCO) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Ducommun stock hits all-time high, reaching 91.9 USD
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Ducommun stock hits all-time high at 91.26 USD
- Is Ducommun (DCO) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Here's Why Ducommun (DCO) is a Great Momentum Stock to Buy
- Ducommun Inc stock hits all-time high at 87.07 USD
- Ducommun stock price target raised to $95 from $72 at RBC Capital
- Why Defense Stocks Are Likely to Keep on Rolling
Rango diario
92.62 95.22
Rango anual
51.76 95.93
- Cierres anteriores
- 93.30
- Open
- 93.26
- Bid
- 95.10
- Ask
- 95.40
- Low
- 92.62
- High
- 95.22
- Volumen
- 656
- Cambio diario
- 1.93%
- Cambio mensual
- 5.14%
- Cambio a 6 meses
- 64.96%
- Cambio anual
- 44.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B