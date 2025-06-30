КотировкиРазделы
DCO: Ducommun Incorporated

93.30 USD 1.23 (1.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DCO за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.50, а максимальная — 93.78.

Дневной диапазон
92.50 93.78
Годовой диапазон
51.76 95.93
Предыдущее закрытие
92.07
Open
92.50
Bid
93.30
Ask
93.60
Low
92.50
High
93.78
Объем
118
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
61.84%
Годовое изменение
41.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.