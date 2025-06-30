Валюты / DCO
DCO: Ducommun Incorporated
93.30 USD 1.23 (1.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCO за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.50, а максимальная — 93.78.
Следите за динамикой Ducommun Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DCO
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Gabelli Funds' 31st Annual Aerospace & Defense Symposium - Slideshow (NYSE:DCO)
- Are Aerospace Stocks Lagging Ducommun (DCO) This Year?
- Ducommun Inc stock reaches all-time high of 94.13 USD
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Ducommun Q2: Defense Strength Offsets Commercial Weakness (DCO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Ducommun stock amid commercial destocking
- Ducommun stock hits all-time high at 93.58 USD
- Ducommun Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RBC Capital raises Ducommun stock price target to $100 on defense growth
- Ducommun Q2 2025 slides: Defense strength drives record EBITDA despite aerospace headwinds
- Ducommun (DCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ducommun earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Spirit Aerosystems (SPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Is Ducommun (DCO) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Ducommun stock hits all-time high, reaching 91.9 USD
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Ducommun stock hits all-time high at 91.26 USD
- Is Ducommun (DCO) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Here's Why Ducommun (DCO) is a Great Momentum Stock to Buy
- Ducommun Inc stock hits all-time high at 87.07 USD
- Ducommun stock price target raised to $95 from $72 at RBC Capital
- Why Defense Stocks Are Likely to Keep on Rolling
Дневной диапазон
92.50 93.78
Годовой диапазон
51.76 95.93
- Предыдущее закрытие
- 92.07
- Open
- 92.50
- Bid
- 93.30
- Ask
- 93.60
- Low
- 92.50
- High
- 93.78
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 61.84%
- Годовое изменение
- 41.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.