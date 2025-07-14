Währungen / DCO
DCO: Ducommun Incorporated
95.98 USD 0.88 (0.93%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCO hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.80 bis zu einem Hoch von 96.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ducommun Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DCO News
- Ducommun-Aktie erreicht Allzeithoch bei 95,96 USD
- Ducommun stock hits all-time high at 95.96 USD
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Presents at Gabelli Funds' 31st Annual Aerospace & Defense Symposium - Slideshow (NYSE:DCO)
- Are Aerospace Stocks Lagging Ducommun (DCO) This Year?
- Ducommun Inc stock reaches all-time high of 94.13 USD
- Bear of the Day: Albany International (AIN)
- Ducommun Q2: Defense Strength Offsets Commercial Weakness (DCO)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Ducommun stock amid commercial destocking
- Ducommun stock hits all-time high at 93.58 USD
- Ducommun Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DCO)
- Ducommun Incorporated (DCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RBC Capital raises Ducommun stock price target to $100 on defense growth
- Ducommun Q2 2025 slides: Defense strength drives record EBITDA despite aerospace headwinds
- Ducommun (DCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Ducommun earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Spirit Aerosystems (SPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Is Ducommun (DCO) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Ducommun stock hits all-time high, reaching 91.9 USD
- Rewey Asset Management Q2 2025 Investment Letter
- Ducommun stock hits all-time high at 91.26 USD
- Is Ducommun (DCO) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- Here's Why Ducommun (DCO) is a Great Momentum Stock to Buy
- Ducommun Inc stock hits all-time high at 87.07 USD
Tagesspanne
93.80 96.13
Jahresspanne
51.76 96.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 95.10
- Eröffnung
- 94.97
- Bid
- 95.98
- Ask
- 96.28
- Tief
- 93.80
- Hoch
- 96.13
- Volumen
- 327
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- 66.49%
- Jahresänderung
- 45.98%
