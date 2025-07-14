KurseKategorien
DCO: Ducommun Incorporated

95.98 USD 0.88 (0.93%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DCO hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.80 bis zu einem Hoch von 96.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ducommun Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.80 96.13
Jahresspanne
51.76 96.49
Vorheriger Schlusskurs
95.10
Eröffnung
94.97
Bid
95.98
Ask
96.28
Tief
93.80
Hoch
96.13
Volumen
327
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
6.11%
6-Monatsänderung
66.49%
Jahresänderung
45.98%
