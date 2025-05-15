Divisas / CTMX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
1.93 USD 0.03 (1.53%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTMX de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.93, mientras que el máximo ha alcanzado 2.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CytomX Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTMX News
- Barclays inicia cobertura de CytomX Therapeutics con calificación Overweight
- Barclays inicia cobertura de CytomX Therapeutics con calificación de Sobreponderación
- Barclays initiates CytomX Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays respalda biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Presents at Morgan Stanley 23rd
- CytomX Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Intuit, Workday And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- CytomX stock falls after reporting patient death in Phase 1 trial
- CytomX Therapeutics reports safety update in CX-2051 Phase 1 study
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Oppenheimer initiates CytomX Therapeutics stock with Outperform rating
- CytomX Q2 2025 presentation slides: CX-2051 shows promising Phase 1 results in CRC
- Atomic Therapeutics at Jefferies Conference: Promising CRC Treatment
- CytomX stock soars to 52-week high, hits $2.66
- CytomX Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- CytomX begins trial of new melanoma treatment with Merck therapy
- This CytomX Therapeutics Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), CAE (NYSE:CAE)
- H.C. Wainwright raises CytomX stock to buy, target to $5.00
Rango diario
1.93 2.03
Rango anual
0.40 3.10
- Cierres anteriores
- 1.96
- Open
- 2.01
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.93
- High
- 2.03
- Volumen
- 2.214 K
- Cambio diario
- -1.53%
- Cambio mensual
- -4.46%
- Cambio a 6 meses
- 196.92%
- Cambio anual
- 63.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B