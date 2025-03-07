Währungen / CTMX
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
2.01 USD 0.03 (1.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTMX hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.99 bis zu einem Hoch von 2.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die CytomX Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.99 2.03
Jahresspanne
0.40 3.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.04
- Eröffnung
- 2.03
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Tief
- 1.99
- Hoch
- 2.03
- Volumen
- 860
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -0.50%
- 6-Monatsänderung
- 209.23%
- Jahresänderung
- 70.34%
