통화 / CTMX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
1.98 USD 0.06 (2.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTMX 환율이 오늘 -2.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.96이고 고가는 2.03이었습니다.
CytomX Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTMX News
- 바클레이즈, 사이토맥스 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 투자의견 제시
- Barclays initiates CytomX Therapeutics stock with Overweight rating
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Presents at Morgan Stanley 23rd
- CytomX Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Intuit, Workday And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- CytomX stock falls after reporting patient death in Phase 1 trial
- CytomX Therapeutics reports safety update in CX-2051 Phase 1 study
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Oppenheimer initiates CytomX Therapeutics stock with Outperform rating
- CytomX Q2 2025 presentation slides: CX-2051 shows promising Phase 1 results in CRC
- Atomic Therapeutics at Jefferies Conference: Promising CRC Treatment
- CytomX stock soars to 52-week high, hits $2.66
- CytomX Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- CytomX begins trial of new melanoma treatment with Merck therapy
- This CytomX Therapeutics Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), CAE (NYSE:CAE)
- H.C. Wainwright raises CytomX stock to buy, target to $5.00
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap CytomX Therapeutics Stock Surges On Heels Of Cancer Data Report - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX)
일일 변동 비율
1.96 2.03
년간 변동
0.40 3.10
- 이전 종가
- 2.04
- 시가
- 2.03
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- 저가
- 1.96
- 고가
- 2.03
- 볼륨
- 2.512 K
- 일일 변동
- -2.94%
- 월 변동
- -1.98%
- 6개월 변동
- 204.62%
- 년간 변동율
- 67.80%
20 9월, 토요일