货币 / CTMX
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
1.96 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTMX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.93和高点2.03进行交易。
关注CytomX Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTMX新闻
- Barclays 给予 CytomX Therapeutics 股票"增持"评级
- Barclays initiates CytomX Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Presents at Morgan Stanley 23rd
- CytomX Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Intuit, Workday And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- CytomX stock falls after reporting patient death in Phase 1 trial
- CytomX Therapeutics reports safety update in CX-2051 Phase 1 study
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Oppenheimer initiates CytomX Therapeutics stock with Outperform rating
- CytomX Q2 2025 presentation slides: CX-2051 shows promising Phase 1 results in CRC
- Atomic Therapeutics at Jefferies Conference: Promising CRC Treatment
- CytomX stock soars to 52-week high, hits $2.66
- CytomX Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- CytomX begins trial of new melanoma treatment with Merck therapy
- This CytomX Therapeutics Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), CAE (NYSE:CAE)
- H.C. Wainwright raises CytomX stock to buy, target to $5.00
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap CytomX Therapeutics Stock Surges On Heels Of Cancer Data Report - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
日范围
1.93 2.03
年范围
0.40 3.10
- 前一天收盘价
- 1.96
- 开盘价
- 2.01
- 卖价
- 1.96
- 买价
- 2.26
- 最低价
- 1.93
- 最高价
- 2.03
- 交易量
- 1.975 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -2.97%
- 6个月变化
- 201.54%
- 年变化
- 66.10%
