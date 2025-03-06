Currencies / CTMX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CTMX exchange rate has changed by -1.51% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.90 and at a high of 2.01.
Follow CytomX Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTMX News
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Presents at Morgan Stanley 23rd
- CytomX Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Intuit, Workday And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- CytomX stock falls after reporting patient death in Phase 1 trial
- CytomX Therapeutics reports safety update in CX-2051 Phase 1 study
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Oppenheimer initiates CytomX Therapeutics stock with Outperform rating
- CytomX Q2 2025 presentation slides: CX-2051 shows promising Phase 1 results in CRC
- Atomic Therapeutics at Jefferies Conference: Promising CRC Treatment
- CytomX stock soars to 52-week high, hits $2.66
- CytomX Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- CytomX begins trial of new melanoma treatment with Merck therapy
- This CytomX Therapeutics Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), CAE (NYSE:CAE)
- H.C. Wainwright raises CytomX stock to buy, target to $5.00
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap CytomX Therapeutics Stock Surges On Heels Of Cancer Data Report - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
1.90 2.01
Year Range
0.40 3.10
- Previous Close
- 1.99
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.90
- High
- 2.01
- Volume
- 2.300 K
- Daily Change
- -1.51%
- Month Change
- -2.97%
- 6 Months Change
- 201.54%
- Year Change
- 66.10%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%