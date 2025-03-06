Валюты / CTMX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTMX: CytomX Therapeutics Inc
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTMX за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.90, а максимальная — 2.01.
Следите за динамикой CytomX Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTMX
- Barclays делает ставку на биотех с новыми рекомендациями по акциям в онкологии и иммунологии
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Presents at Morgan Stanley 23rd
- CytomX Therapeutics at H.C. Wainwright: Strategic Pipeline Developments
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Intuit, Workday And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- CytomX stock falls after reporting patient death in Phase 1 trial
- CytomX Therapeutics reports safety update in CX-2051 Phase 1 study
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Oppenheimer initiates CytomX Therapeutics stock with Outperform rating
- CytomX Q2 2025 presentation slides: CX-2051 shows promising Phase 1 results in CRC
- Atomic Therapeutics at Jefferies Conference: Promising CRC Treatment
- CytomX stock soars to 52-week high, hits $2.66
- CytomX Therapeutics to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Heico, Monro, Abercrombie & Fitch, Joby Aviation And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- CytomX begins trial of new melanoma treatment with Merck therapy
- This CytomX Therapeutics Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), CAE (NYSE:CAE)
- H.C. Wainwright raises CytomX stock to buy, target to $5.00
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- Nano-Cap CytomX Therapeutics Stock Surges On Heels Of Cancer Data Report - CytomX Therapeutics (NASDAQ:CTMX)
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.90 2.01
Годовой диапазон
0.40 3.10
- Предыдущее закрытие
- 1.99
- Open
- 2.00
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.90
- High
- 2.01
- Объем
- 2.300 K
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- 201.54%
- Годовое изменение
- 66.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.