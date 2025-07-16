Divisas / CARG
CARG: CarGurus Inc - Class A
36.75 USD 0.47 (1.30%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CARG de hoy ha cambiado un 1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.39, mientras que el máximo ha alcanzado 37.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CarGurus Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
36.39 37.26
Rango anual
24.65 41.33
- Cierres anteriores
- 36.28
- Open
- 36.42
- Bid
- 36.75
- Ask
- 37.05
- Low
- 36.39
- High
- 37.26
- Volumen
- 3.407 K
- Cambio diario
- 1.30%
- Cambio mensual
- 7.61%
- Cambio a 6 meses
- 26.55%
- Cambio anual
- 22.50%
