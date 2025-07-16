Währungen / CARG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CARG: CarGurus Inc - Class A
37.57 USD 0.82 (2.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARG hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.82 bis zu einem Hoch von 37.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die CarGurus Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARG News
- CarGurus, Inc. (CARG) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- CarGurus at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on CarGurus stock
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarGurus: Upgrade To Buy As The Equity Story Is Now A Lot Cleaner And Better (NASDAQ:CARG)
- CarGurus: Expanding Aggressively Overseas And Into New Car Inventory (NASDAQ:CARG)
- RBC Capital lowers CarGurus stock price target to $40 on CarOffer wind down
- CarGurus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CARG)
- CarGurus, Inc. (CARG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CarGurus Q2 2025 beats earnings expectations
- CarGurus stock price target raised to $36 from $33 at UBS on competitive positioning
- Needham raises CarGurus stock price target to $44 on marketplace growth
- CarGurus Q2 2025 slides: marketplace growth offsets wholesale decline
- CarGurus (CARG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CarGurus (CARG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CarGurus (CARG) Q2 EPS Jumps 46%
- CarGurus to wind down CarOffer transactions business amid Q2 profit
- CarGurus earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- CarGurus (CARG) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- BofA Securities reiterates Buy rating on Carvana stock amid Amazon competition
- Beyond (BYON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cargurus COO Zales sells $338k in stock
- Cars.com stock rating upgraded to Overweight by JPMorgan on valuation
- Tesla is one of the three most shorted U.S. auto stocks
Tagesspanne
36.82 37.59
Jahresspanne
24.65 41.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.75
- Eröffnung
- 37.07
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Tief
- 36.82
- Hoch
- 37.59
- Volumen
- 2.169 K
- Tagesänderung
- 2.23%
- Monatsänderung
- 10.01%
- 6-Monatsänderung
- 29.37%
- Jahresänderung
- 25.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K