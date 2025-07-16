货币 / CARG
CARG: CarGurus Inc - Class A
36.87 USD 0.59 (1.63%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CARG汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点36.42和高点37.03进行交易。
关注CarGurus Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARG新闻
- CarGurus, Inc. (CARG) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- CarGurus at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on CarGurus stock
- Carvana’s stock is falling, and Amazon is to blame
- CarGurus: Upgrade To Buy As The Equity Story Is Now A Lot Cleaner And Better (NASDAQ:CARG)
- CarGurus: Expanding Aggressively Overseas And Into New Car Inventory (NASDAQ:CARG)
- RBC Capital lowers CarGurus stock price target to $40 on CarOffer wind down
- CarGurus, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CARG)
- CarGurus, Inc. (CARG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: CarGurus Q2 2025 beats earnings expectations
- CarGurus stock price target raised to $36 from $33 at UBS on competitive positioning
- Needham raises CarGurus stock price target to $44 on marketplace growth
- CarGurus Q2 2025 slides: marketplace growth offsets wholesale decline
- CarGurus (CARG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CarGurus (CARG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CarGurus (CARG) Q2 EPS Jumps 46%
- CarGurus to wind down CarOffer transactions business amid Q2 profit
- CarGurus earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- CarGurus (CARG) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
- BofA Securities reiterates Buy rating on Carvana stock amid Amazon competition
- Beyond (BYON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cargurus COO Zales sells $338k in stock
- Cars.com stock rating upgraded to Overweight by JPMorgan on valuation
- Tesla is one of the three most shorted U.S. auto stocks
日范围
36.42 37.03
年范围
24.65 41.33
- 前一天收盘价
- 36.28
- 开盘价
- 36.42
- 卖价
- 36.87
- 买价
- 37.17
- 最低价
- 36.42
- 最高价
- 37.03
- 交易量
- 811
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- 7.96%
- 6个月变化
- 26.96%
- 年变化
- 22.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值