CARG: CarGurus Inc - Class A
36.28 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.56, а максимальная — 36.39.
Следите за динамикой CarGurus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CARG
Дневной диапазон
35.56 36.39
Годовой диапазон
24.65 41.33
- Предыдущее закрытие
- 36.19
- Open
- 36.08
- Bid
- 36.28
- Ask
- 36.58
- Low
- 35.56
- High
- 36.39
- Объем
- 1.895 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 6.24%
- 6-месячное изменение
- 24.93%
- Годовое изменение
- 20.93%
