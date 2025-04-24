Divisas / BWB
BWB: Bridgewater Bancshares Inc
16.66 USD 0.27 (1.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWB de hoy ha cambiado un 1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.38, mientras que el máximo ha alcanzado 16.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bridgewater Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BWB News
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater Bancshares announces executive leadership transitions
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Recent Price Trend in Bridgewater (BWB) is Your Friend, Here's Why
- Ray Dalio sells remaining stake in Bridgewater, letter says
- Ray Dalio sells final stake in Bridgewater, exits board - WSJ
- Bridgewater Bancshares: A Rare Double-Downgrade After A Great Run Higher (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgewater Bancshares Q2 2025 slides: NIM expansion drives earnings growth
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bridgewater Bancshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bridgewater Bancshares price target raised to $19 at Piper Sandler
- Bridgewater Bancshares, Inc. Completes Private Placement of $80.0 Million of 7.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes
- Bridgewater Bank’s Joe Chybowski Named a 2025 Notable Banking Leader by Twin Cities Business
- Bridgewater Bank and Federal Home Loan Bank of Des Moines Award $800,000 to Minnesota Nonprofits Through Matching Grant Program
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- Bridgewater three co-CIOs warn ’exceptional risks’ to US assets
Rango diario
16.38 16.97
Rango anual
11.98 17.66
- Cierres anteriores
- 16.39
- Open
- 16.38
- Bid
- 16.66
- Ask
- 16.96
- Low
- 16.38
- High
- 16.97
- Volumen
- 590
- Cambio diario
- 1.65%
- Cambio mensual
- 2.65%
- Cambio a 6 meses
- 20.72%
- Cambio anual
- 16.83%
