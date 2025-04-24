Devises / BWB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BWB: Bridgewater Bancshares Inc
17.35 USD 0.31 (1.76%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWB a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.22 et à un maximum de 18.01.
Suivez la dynamique Bridgewater Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWB Nouvelles
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater (BWB) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Bridgewater Bancshares announces executive leadership transitions
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Recent Price Trend in Bridgewater (BWB) is Your Friend, Here's Why
- Ray Dalio sells remaining stake in Bridgewater, letter says
- Ray Dalio sells final stake in Bridgewater, exits board - WSJ
- Bridgewater Bancshares: A Rare Double-Downgrade After A Great Run Higher (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BWB)
- Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgewater Bancshares Q2 2025 slides: NIM expansion drives earnings growth
- Bridgewater (BWB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bridgewater Bancshares earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bridgewater (BWB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Bridgewater Bancshares price target raised to $19 at Piper Sandler
- Bridgewater Bancshares, Inc. Completes Private Placement of $80.0 Million of 7.625% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes
- Bridgewater Bank’s Joe Chybowski Named a 2025 Notable Banking Leader by Twin Cities Business
- Bridgewater Bank and Federal Home Loan Bank of Des Moines Award $800,000 to Minnesota Nonprofits Through Matching Grant Program
- VersaBank: Risk Adverse Bank But Slowing Book Value Growth Expected (NASDAQ:VBNK)
- Bridgewater three co-CIOs warn ’exceptional risks’ to US assets
Range quotidien
17.22 18.01
Range Annuel
11.98 18.01
- Clôture Précédente
- 17.66
- Ouverture
- 17.75
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Plus Bas
- 17.22
- Plus Haut
- 18.01
- Volume
- 560
- Changement quotidien
- -1.76%
- Changement Mensuel
- 6.90%
- Changement à 6 Mois
- 25.72%
- Changement Annuel
- 21.67%
20 septembre, samedi